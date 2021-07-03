Если кто-то должен пропустить, то это вратарь сборной Англии, – Кличко поддержал Украину

Легендарный боксер Владимир Кличко поддержал сборную Украины по футболу перед матчем с Англией. Украина и Англия 3 июля встретятся в рамках 1/4 финала Евро-2020.

Владимир Кличко: Я бы ни за что не пропустил этот матч

45-летний Кличко записал обращение, в котором заявил, что ни за что бы не пропустил матч Украины с Англией. По словам Владимира, единственный, кто должен пропустить, – это вратарь Англии.

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Люди постоянно спрашивают меня, что я думаю о сегодняшнем матче Украины с Англией. Я бы ни за что не пропустил этот матч. Если кто-то должен пропустить, то, надеюсь, что это вратарь сборной Англии, когда мяч будет влетать в сетку,

– сказал Кличко.

Также Владимир поддержал обе команды.

"Давайте все смотреть, болеть за наши уважаемые страны и веселиться. Удачи обеим командам, особенно "сине-желтой". Спасибо всем фанам, вы делаете эти великие события такими особенными. Слава Украине", – резюмировал Кличко.

Виталий Кличко: понимаю эмоции Андрея Шевченко

Поддержал сборную Украины и Виталий Кличко. Вечный чемпион WBC и мэр Киева заявил, что понимает, какие эмоции переживает Андрей Шевченко и вся команда.

"Как спортсмен я сегодня очень хорошо понимаю волнение каждого игрока украинской сборной. Особенно понимаю эмоции Андрея Шевченко, когда ты чемпион и выходишь на бой против сильного противника.

И здесь важно все – и физическая форма, и концентрация, и настрой на победу. А в футболе – еще и слаженная игра всей команды. Пусть форма, дух и воля помогут сегодня нашим ребятам. Держим кулаки. Верим в победу. Героям слава", – написал Кличко-старший.

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