Володимир Кличко: Я б ні за що не пропустив цей матч

45-річний Кличко записав звернення, в якому заявив, що ні за що б не пропустив матч України з Англією. За словами Володимира, єдиний, хто має пропустити, – це воротар Англії.

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Люди постійно питають мене, що я думаю про сьогоднішній матч України з Англією. Я б ні за що не пропустив цей матч. Якщо хтось повинен пропустити, то, сподіваюся, що це воротар збірної Англії, коли м'яч буде влітати у сітку,

– сказав Кличко.

Також Володимир підтримав обидві команди.

"Давайте всі дивитися, вболівати за наші шановні країни й веселитися. Удачі обом командам, особливо "синьо-жовтій". Спасибі всім фанам, ви робите ці великі події такими особливими. Слава Україні", – резюмував Кличко.

Віталій Кличко: Розумію емоції Андрія Шевченка

Підтримав збірну України й Віталій Кличко. Вічний чемпіон WBC та мер Києва заявив, що розуміє, які емоції переживає Андрій Шевченко та вся команда.

"Як спортсмен я сьогодні дуже добре розумію хвилювання кожного гравця української збірної. Особливо розумію емоції Андрія Шевченка, коли ти чемпіон і виходиш на бій проти сильного супротивника.

І тут важливо все – і фізична форма, і концентрація, і настрій на перемогу. А у футболі – ще й злагоджена гра всієї команди. Нехай форма, дух і воля допоможуть сьогодні нашим хлопцям. Тримаємо кулаки. Віримо в перемогу. Героям слава", – написав Кличко-старший.

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