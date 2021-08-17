Брат Марио Гетце попал в реанимацию: футболиста унесли с поля без сознания
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В поединке чемпионата третьей Бундеслиги Виктория дома одержала крупную победу над Кайзерслаутерн (4:0). Во время матча случился жуткий инцидент.
На 73-й минуте произошло столкновение между одноклубниками, в результате которого футболист гостей Феликс Гетце упал на газон.
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Игрок потерял сознание сразу после столкновения, но футболисты и судья увидели серьезность ситуации и отреагировали быстро.
Феликс Гетце попал в реанимацию / Фото: bild.de
Кайзерслаутерн сообщил в соцсетях, что Гетце все еще находится в реанимации для дальнейшего наблюдения и расследования. 23-летний защитник получил перелом основания черепа, но в данных обстоятельствах чувствует себя хорошо.
"Мы хотели бы поблагодарить вас за многочисленные пожелания выздоровления, которые мы получили от наших фанатов, а также от сотрудников и фанатов Виктории. Феликс Гетце сейчас находится на лечении в берлинской больнице", – говорится в заявлении клуба.
Феликс – брат легендарного Марио Гетце
- Феликс Гетце выступает за Кайзерслаутерн на правах аренды, права на которого принадлежат Аугсбургу.
- Футболист является родным братом бывшего чемпиона Германии и мира Марио Гетце. Автор победного мяча финала ЧМ-2014 Марио выступает за ПСВ – 18 августа его команда сыграет в Лиге чемпионов против Бенфики.