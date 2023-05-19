Не перестают надеяться: Матвиенко – трансферная цель претендента на еврокубки в АПЛ

Брайтон не надеется усилиться Николаем Матвиенко. Украинец своей игрой приковал внимание европейских клубов.

Николай Матвиенко стал трансферной целью Брайтона. Де Дзерби надеется усилиться защитником летом.

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Очередной украинец в АПЛ

Английский коллектив, претендующий на еврокубки, не надеется заключить соглашение с защитником сборной Украины. Роберто Де Дзерби "двумя руками за" выступает за трансфер Николая Матвиенко. "Чайки" попытаются договориться с донецким Шахтером уже летом по сотрудничеству с центрбеком. К тому же, Брайтон находится в активном поиске центрального и левого защитников. А вот Матвиенко – это тот футболист, который готов сыграть на обеих этих позициях.

Любопытно. Сейчас "чайки" занимают 6-ю строчку АПЛ. что позволяет попасть в Лигу Европы, однако у коллектива даже есть призрачные шансы побороться за Лигу чемпионов.

Стоит отметить, что на позиции левого центрального защитника, куда скорее всего Брайтон и планирует вписать украинца, выступает Льюис Данк. Центрбек – капитан "чаек", который находится в клубе уже более 13 лет, однако он не является "старым" в футбольных мерках, поскольку Данку 31 год. Позицию правого центрального защитника часто перекрывает Леви Колвилл, не являющийся стальным игроком основы, поэтому не стоит исключать, что Матвиенко должен заменить именно его, а Данк минимально изменит амплуа.

Кстати говоря. Николай Матвиенко играл под руководством Де Дзерби в Шахтере с 2021 по 2022 год. Итальянский специалист часто говорил, что талант украинского защитника еще не до конца раскрыт и хочет исправить эту ситуацию.

Напомним, что зимой Брайтон не раз пытался оформить трансфер украинского защитника. Финальным предложением "чаек" стала сумма в размере 20 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 миллионов возможных бонусов. Однако Шахтер оценил своего центрбэка в 35 миллионов фунтов стерлингов, что и временно поставило точку в переговорах между сторонами.