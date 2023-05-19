Не перестают надеяться: Матвиенко – трансферная цель претендента на еврокубки в АПЛ
Источник:The Athletic
Брайтон не надеется усилиться Николаем Матвиенко. Украинец своей игрой приковал внимание европейских клубов.
Николай Матвиенко стал трансферной целью Брайтона. Де Дзерби надеется усилиться защитником летом.
Достойно внимания Все меняется со скоростью света: Лунин выразил желание покинуть Реал
Очередной украинец в АПЛ
Английский коллектив, претендующий на еврокубки, не надеется заключить соглашение с защитником сборной Украины. Роберто Де Дзерби "двумя руками за" выступает за трансфер Николая Матвиенко. "Чайки" попытаются договориться с донецким Шахтером уже летом по сотрудничеству с центрбеком. К тому же, Брайтон находится в активном поиске центрального и левого защитников. А вот Матвиенко – это тот футболист, который готов сыграть на обеих этих позициях.
Стоит отметить, что на позиции левого центрального защитника, куда скорее всего Брайтон и планирует вписать украинца, выступает Льюис Данк. Центрбек – капитан "чаек", который находится в клубе уже более 13 лет, однако он не является "старым" в футбольных мерках, поскольку Данку 31 год. Позицию правого центрального защитника часто перекрывает Леви Колвилл, не являющийся стальным игроком основы, поэтому не стоит исключать, что Матвиенко должен заменить именно его, а Данк минимально изменит амплуа.
Напомним, что зимой Брайтон не раз пытался оформить трансфер украинского защитника. Финальным предложением "чаек" стала сумма в размере 20 миллионов фунтов стерлингов плюс 5 миллионов возможных бонусов. Однако Шахтер оценил своего центрбэка в 35 миллионов фунтов стерлингов, что и временно поставило точку в переговорах между сторонами.