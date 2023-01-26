Шахтер отклонил улучшенное предложение Брайтона: трансфер Матвиенко стоит 30 миллионов евро

Английский Брайтон не перестает забрасывать Шахтер предложениями по трансферу Николая Матвиенко. "Чайки" сделали новое предложение "горнякам".

Пока Николай Матвиенко находится на собрании с Шахтером, Брайтон пытается договориться с "горняками". Английский клуб уже даже сделал улучшенное предложение после первого отказа.

К теме Клуб Де Дзерби сделал смешное предложение Шахтеру: клуб АПЛ оценивает топ-защитника в скудную сумму

Серьезно взялись за трансфер защитника сборной Украины

Напомним, что первоначально "чайки" предлагали за трансфер Матвиенко 11 миллионов евро. Однако такие смешные предложения дончане даже не собираются слушать. "Горняки" хотят выручить за трансфер своего ключевого защитника около 30 миллионов евро.

Однако даже улучшенное предложение Брайтона далеко от этой суммы. Клуб АПЛ предложил за Николая 16 миллионов евро плюс 4 миллиона в виде бонусов. Вроде бы Шахтер снова вручил Брайтону "тыквы".

Интересно, будет третья попытка подписать Матвиенко от Брайтона.

26-летний центрбэк стал бы прекрасным усиление линии защиты для Брайтона, борющегося за еврокубки. После 19 сыгранных матчей "чайки" идут на 6 месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 31 балл. До строчки, которая гарантирует групповой раунд Лиги Европы, которую занимает Тоттенхэм, отставание в 5 очков.

Ранее сообщалось, что Матвиенко уже согласовал личный контракт с английским клубом. Теперь Брайтону нужно договориться с Шахтером, но, как видим, сделать это будет очень сложно. Упрямство в переговорах от Шахтера мы уже увидели в трансфере Михаила Мудрика в Челси, когда "горняки" отказали Арсеналу, не желавшему платить 100 миллионов евро.

Контракт Николая Матвиенко с Шахтером рассчитан до конца июня 2025 года. В сезоне-2022/2023 защитник провел за "горняков" 19 матчей, в которых не отличился результативными действиями. Матвиенко является стабильным игроком основы донецкой команды с 2017 года после того, как побывал в арендах во львовских Карпатах и полтавской Ворскле.