Манчестер Юнайтед в серии пенальти лишил команду Де Дзерби финала Кубка Англии: видеообзор

В воскресенье, 23 апреля, определился второй финалист Кубка Англии. В драматическом поединке путевку в финал завоевал Манчестер Юнайтед.

Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:0 (по пен. 6:7)

Команда Роберто Де Дзерби имела уникальный шанс впервые за последние 40 лет стать финалистом Кубка Англии. Но для этого нужно было побеждать Манчестер Юнайтед, пишет 24 Канал.

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Де Дзерби остался без финала Кубка Англии

Ответственность на результат наложила отпечаток на игре обеих команд. Соперники продемонстрировали совершенно ровную игру, в которой никто не хотел уступать. Неудивительно, что в первом тайме команды нанесли мало ударов в створ ворот.

В начале второго тайма парагвайский форвард "чаек" Энсисо упустил стопроцентную возможность открыть счет в матче. Безупречная реакция де Хеа спасла "красных дьяволов" от неприятностей.

Исправить ошибку партнера по команде должен был Уелбек, но мяч после удара головой форварда Брайтона пролетел над перекладиной. У Манчестера сверкали индивидуальными действиями Маркус Рашфорд и Антони. Однако защита "чаек" сводила на нет усилия атакующего звена "красных".

В конце концов 120 минут закономерно завершились нулями на табло. Судьбу поединка должна была решить футбольная лотерея.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты Манчестер Юнайтед. У Брайтона с отметки промахнулся Солли Марч, пробивший по "воробьям".

Таким образом, Манчестер Юнайтед в финале Кубка Англии сыграет с Манчестером Сити. Обладатель трофея определится 3 июня на стадионе "Уэмбли".

Видеообзор матча Брайтон – Манчестер Юнайтед