Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:0 (по пен. 6:7)

Команда Роберто Де Дзербі мала унікальний шанс вперше за останні 40 років стати фіналістом Кубка Англії. Але для цього потрібно було перемагати Манчестер Юнайтед, пише 24 Канал.

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Де Дзербі залишився без фіналу Кубка Англії

Відповідальність на результат наклала відбиток на грі обох команд. Суперники продемонстрували абсолютно рівну гру, в якій ніхто не хотів поступатися. Тож не дивно, що у першому таймі команди завдали обмаль ударів у площину воріт.

На початку другого тайму парагвайський форвард "чайок" Енсісо змарнував стовідсоткову нагоду відкрити рахунок у матчі. Бездоганна реакція де Хеа врятувала "червоних дияволів" від неприємностей.

Виправити помилку партнера по команді мав Велбек, але м'яч після удару головою форварда Брайтона пролетів над поперечиною. У Манчестера виблискували індивідуальними діями Маркус Рашфорд та Антоні. Проте захист "чайок" зводив нанівець зусилля атакувальної ланки "червоних".

Зрештою 120 хвилин закономірно завершилися нулями на табло. Долю поєдинку повинна була вирішити футбольна лотерея.

У серії пенальті сильнішими виявилися футболісти Манчестер Юнайтед. У Брайтона з позначки схибив Соллі Марч, який пробив по "горобцях".

Таким чином, Манчестер Юнайтед у фіналі Кубка Англії зіграє з Манчестер Сіті. Володар трофея визначиться 3 червня на стадіоні "Вемблі".

Відеоогляд матчу Брайтон – Манчестер Юнайтед