Де Дзерби зажигает в АПЛ: его Брайтон поиздевался над кризисным Ливерпулем

Команда с юга Англии уверенно обыграла высшего по классу оппонента и приблизилась к выходу в еврокубки. Героем встречи стал Солли Марч, записавший на свой счет три результативных действия.

Брайтон – Ливерпуль 0:3

Голы: Марч, 47, Марч, 53, Велбек, 82.

В АПЛ продолжается 20 тур. В центральной игре Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити. А вот один из преследователей манкунианских клубов Ливерпуль в очередной раз опозорился. 24 канал.

По теме Холанд молчит, МанСити проигрывает: Манчестер Юнайтед одержал волевую победу в дерби – видеообзор

После серии из четырех побед "красные" уступили Брентфорду уже в новом году. Теперь же мерсисайдцы не смогли ничего поделать с Брайтоном на выезде.

Перед игрой у Клоппа прибавилось проблем в нападении. В травмированные Диас, Жотта и Фирмино в лазарет попал еще и Дарвин Нуньес. Поэтому на игру против подопечных Де Дзерби компанию Салаха составили Окслейд-Чемберлен на зимний новичок Гакпо.

Брайтон уничтожает Ливерпуль

До перерыва Брайтон был острее, но за голы взялся уже во второй половине матча. Героем встречи стал хавбек Солли Марч, в течение шести минут оформивший дубль.

Сначала игрок отозвался на прострел Митомы, опередив Алиссона. А позже англичанин уже реализовал момент на углу площадки, нанеся эффектный удар в дальний угол.

Читайте также Клуб АПЛ из-за скандала выгнал лучшего бомбардира: на его место может прийти игрок Шахтера

У Клоппа банально не нашлось ресурса, чтобы усилить игру в атаке, ведь ни Кейта, ни Эллиотт, ни Доак не смогли отквитать хотя бы гол. А Марч продолжил издеваться над гостями и еще и оформил ассист на Велбека за восемь минут до конца встречи.

Таким образом, команда Де Дзерби одержала третью победу в последних четырех играх и опередила в таблице Ливерпуль, поднявшись на седьмое место. А вот мерсисайдцы теперь всерьез рискуют не попасть в Лигу чемпионов. ведь расстояние от топ-четверки составляет уже семь баллов.