Как Боттас и Стролл устроили массовую аварию уже в первом повороте на гран-при Венгрии: видео

Гран-при Венгрии 1 августа 2021 года отметилось массовой аварией уже на первом повороте после старта. Из-за этого гонку даже пришлось остановить красными флагами.

Перед гонкой в Будапеште прошел дождь. Осадки были и во время старта, что и повлияло на сцепление с трассой болидов.

С первого места стартовали Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас. Однако финский гонщик на старте несколько потерял темп, и его сразу же обошли несколько пилотов. Среди них и Ландо Норрис, оказавшийся перед болидом Mercedes в первом повороте. Боттас не успел вовремя затормозить и влетел в зад соперника, чем спровоцировал автокатастрофу. После столкновения болид Норриса влетел в автомобиль Макса Ферстаппена, а сам Боттас задел еще один болид Red Bull – Серхио Переса.

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Рядом еще одну аварию спровоцировал Лэнс Стролл. Он не справился с управлением и задел автомобиль Шарля Леклера, отбросив его на болид Даниэля Риккардо.

В результате этих аварий сразу пятеро болидов были повреждены, и они не смогли продолжить гонку. Это автомобили Ландо Норриса, Валттери Боттаса, Серхио Переса, Шарля Леклера и Лэнса Стролла. Ферстаппен, несмотря на повреждение болида, все-таки продолжил гонку.

Видео аварии на гран-при Венгрии

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После аварии гонка была остановлена красными флагами. После перезапуска Льиюс Хэмилтон сохранил за собой первое место, но был вынужден отправиться на пит-стоп, из-за чего опустился сразу на 14-ю строчку. К концу гонки он отвоевал себе место на подиуме, финишировав третьим.

Гонку неожиданно выиграл Эстебан Окон, для которого это была первая победа.

Вторым финишировал Себастьян Феттель. Но уже после гонки стюарды аннулировали результат немецкого пилота. Причиной стало то, что с его болида не смогли взять 1 литр горючего, как этого требуют правила. Техники смогли предоставить лишь 0,3 литра. Aston Martin заявили, что подадут апелляцию на это решение.