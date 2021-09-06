Боттас официально переходит из Mercedes в одну из худших команд Формулы-1

Финский пилот Валттери Боттас покидает немецкую команду Формулы-1 Mercedes. Боттас покинет Mercedes после завершения сезона-2021.

Боттас покидает Mercedes

Команда Формулы-1 Alfa Romeo объявила о переходе Валттери Боттаса из Mercedes в 2022 году. Контракт Боттаса с новой командой рассчитан на несколько лет.

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В Alfa Romeo Боттас заменит легендарного земляка Кими Райкконена. Чемпион мира 2007 года недавно объявил о завершении карьеры.

В сезоне 2021 года Alfa Romeo набрала только три очка и является одной из худших команд Формулы-1.

Статистика Боттаса

Боттас выступает в составе Mercedes с 2017 года. До того финн провел четыре сезона в британской команде Williams.

В Mercedes Боттасу удалось дважды стать вице-чемпионом мира. В его активе девять побед на гран-при, 17 поулов и 63 подиума в Формуле-1.

Ожидается, что место Боттаса в составе Mercedes займет гонщик Williams Джордж Расселл.