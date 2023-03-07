Сторонники террористов получили наказание: боснийский клуб был оштрафован за пророссийский баннер

Болельщики боснийского клуба Борац во время кубкового матча вывесили баннер в поддержку государства-агрессора. Такой позорный поступок не остался без внимания футбольных руководящих органов.

Инцидент произошел во время поединка 1/8 финала Кубка Боснии и Герцеговины, где встречались команды Борац и Рудар. Во время матча фанаты вывесили на трибуне плакат с надписью "Слава России".

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Клубы оштрафовали за поведение болельщиков

Кроме того, фаны обеих команд отличились другими провокационными действиями. Они скандировали имя сербского военного преступника Ратко Младича, а также пели "Косово – Сербия". За это оба клуба были оштрафованы по 2500 конвертируемых марок (КМ).

Также Борац получил дополнительное наказание за пророссийский баннер в цветах флага РФ и надписью "Слава России". За такой поступок своих горе-фанатов клуб заплатит 5000 КМ (около 100 тысяч гривен).

Если нарушения повторятся в установленные сроки, Борцу грозит проведение матчей без зрителей.