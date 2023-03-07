Інцидент відбувся під час поєдинку 1/8 фіналу Кубка Боснії та Герцеговини, в якому зустрічалися команди Борац та Рудар. Під час матчу фанати вивісили на трибуні плакат з написом "Слава Росії".

Читайте також Ексфутболіста Зорі виженуть із німецького клубу через прапор Росії на бутсах

Клуби оштрафували за поведінку вболівальників

Крім того, фани обох команд відзначились іншими провокативними діями. Вони скандували ім'я сербського воєнного злочинця Ратко Младича, а також співали "Косово – Сербія". За це обидва клуби були оштрафовані по 2500 конвертованих марок (КМ).

Також Борац отримав додаткове покарання за проросійський банер кольорів прапору РФ та написом "Слава Росії". За такий вчинок своїх горе-фанатів клуб заплатить 5000 КМ (близько 100 тисяч гривень).

Якщо порушення повторяться у встановлений термін, Борацу загрожує проведення матчів без глядачів.

Нагадаємо, нещодавно уболівальники Шльонська відзначилися зі знаком мінус. Фанати вивісили антиукраїнський банер із написом: "Це не наша війна". Біля цих слів був перекреслений герб України на фоні прапора УПА.