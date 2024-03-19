Старые знакомые: известна бригада, которая рассудит матч Босния и Герцеговина – Украина

Уже 21 марта Украина будет гостить на поле Боснии и Герцеговины в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024. Определилась судейская бригада, которая будет работать на матче в Зенице.

Поединок рассудит немецкая бригада арбитров, которую возглавит 42-летний Феликс Цвайер. На боковых линиях ему будут помогать лайнсмены Штефан Лупп и Марко Ахмюллер.

Интересно Босния и Герцеговина в кризисе: что надо знать об оппоненте Украины в плей-офф отбора на Евро-2024

Уже не впервые рассудит очную встречу этих сборных

Резервным арбитром матча за пределами поля будет Даниэль Зиберт, а по системе ВАР будет работать Бастиан Данкерт.

Отметим, что в судейской карьере Цваера это уже не первое назначение на противостояние между боснийцами и украинцами. Впервые очную встречу этих сборных немец обслужил в квалификации ЧМ-2022 в сезоне-2020/2021. Тогда поединок закончился ничьей 1:1 на стадионе "Арена Львов".

Единственный гол в составе сборной Украины забил ее капитан Андрей Ярмоленко, который не успел полностью восстановиться к мартовскому циклу поединков "сине-желтых". Немецкий рефери же показал три желтые карточки боснийцам.

Этот поединок остается пока единственным для Украины, который рассудил этот немецкий арбитр.

Матч Босния и Герцеговина – Украина начнется 21 марта в 21:45 (по киевскому времени). Победитель этой встречи выйдет в финал плей-офф отбора на Евро-2024, где 26 марта сыграет против триумфатора другого полуфинала Израиль – Исландия (21 марта).

К слову, Цваер уже трижды встретился в карьере с боснийской сборной. Было это не только в матче с Украиной, но и против Литвы (в сезоне-2012/2013) и Греции (сезоне-2018/2019). Первая встреча закончилась минимальной победой боснийцев над литовцами 0:1, а вот во втором поединке, который рассудил немец, Босния и Герцеговина проиграла Греции 2:1.