Кто покажет матч сборной Украины

Поединок Босния и Герцеговина – Украина состоится в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Матчи сборной Украины в отборе на чемпионат мира транслируют каналы "Футбол 1/2/3". В прямом эфире игру между боснийцами и украинцами покажет телеканал "Футбол 1".

Трансляция со стадиона начнется в 21:35. Обратим внимание, что перед матчем на канале "Футбол 1" выйдет программа "Главная команда". В ней приглашенные эксперты оценят шансы Украины выйти на ЧМ-2022. Программа стартует в 20:30.

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Телеканал "Футбол 1" можно смотреть на платной платформе Oll.tv с подпиской xtra sport inclusive, которая стоит 189 гривен в месяц.

В то же время игру Босния и Герцеговина – Украина покажет и телеканал "Украина", который доступен на кабельном телевидении. Также канал доступен для подписчиков Oll.tv и платформы MEGOGO.

Важно. Сборная Украины обязана победить боснийцев, чтобы выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2022. И не все зависит от Украины. Нашей команде важно, чтобы Франция не проиграла Финляндии в параллельной игре. Если финны сыграют вничью с французами, то команде Александра Петракова следует победить боснийцев с разницей в 2 гола. Победа Финляндии не оставит шансов Украине выйти на ЧМ-2022.