Борьба за билет на Евро-2024: где смотреть матч Босния и Герцеговина – Украина

Уже в четверг, 21 марта, сборная Украины по футболу проведет важный поединок за выход в финальную часть Евро-2024. Команда Сергея Реброва встретится с Боснией и Герцеговиной.

19 марта украинская сборная прибыла в Сараево. Уже 21 марта команда Сергея Реброва встретится с коллективом Саво Милошивича. Интересности этому поединку добавляет тот факт, что наставники обеих сборных в прошлом были партнерами по команде. Ранее оба выступали за казанский Рубин, сообщает 24 Канал.

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Где смотреть полуфинал плей-офф отбора на Евро-2024

Это будет уже третья встреча между Боснией и Герцеговиной и Украиной. Прошлые два поединка закончились в пользу украинской сборной – ничья 1:1 и победа 0:2.

На этот раз боснийцы и украинцы сыграют в рамках полуфинала плей-офф отбора на Евро-2024, финальная часть которого стартует уже в июне 2024-го в Германии.

Украинский болельщик сможет посмотреть важную очную игру на региональных каналах Общественного. Также матч между Боснией и Герцеговиной и Украиной 21 марта в прямом эфире покажет платформа MEGOGO. За 1,5 часа до стартового свистка транслятор начнет предматчевую аналитическую студию, где эксперты поделятся своими ожиданиями от поединка и спрогнозируют результат встречи.

Вместе со зрителями платформы MEGOGO эту игру будут смотреть и комментировать Сергей Лукьяненко и Роберто Моралес, который служит в рядах ВСУ.

Полуфинал плей-офф отбора на Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в городе Зеница. Стартовый свисток немецкого арбитра Феликса Цваера прозвучит в 21:45 (по киевскому времени).

Победитель матча Босния и Герцеговина – Украина сыграет 26 марта в финале плей-офф отбора на Евро-2024. Другой финалист определится в поединке Израиль – Исландия, который тоже состоится 21 марта.