Левандовский спас Баварию от поражения Боруссии М в матче с ливнем: видео

В Германии стартовал 59 розыгрыш Бундеслиги. Действующий чемпион страны Бавария 13 августа поехала в гости к Боруссии Менхенгладбах в рамках 1 тура.

Боруссия М – Бавария 1:1

Голы: Плеа, 10 – Левандовский, 42

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Команды разошлись результативной и зрелищной ничьей. Первые 10 минут поединка остались за "жеребцами", которые создали несколько острых моментов.

Мануэля Нойера на 10 минуте огорчил Плеа. Боруссия воспользовалась неудачным пасом Дэвиса и провела стремительную контратаку.

После этого Бавария перехватила инициативу. Два стопроцентных момента упустил Левандовский. Польский нападающий таки отличился после стандарта на 42 минуте.

Во втором тайме Бавария долгое время доминировала. Свои моменты упустили Дэвис и Левандовский. В первую очередь фанатам Боруссии следует благодарить голкипера Яна Зоммера, который творил чудеса в рамке ворот.

Последний отрезок игры остался за хозяевами. Боруссия провела несколько острых атак и даже претендовала на 2 пенальти.

Заметим, что во главе Баварии в Бундеслиге дебютировал Юлиан Нагельсман. Зато у "жеребцов" дебютировал Ади Хюттер.

Боруссия М – Бавария видеообзор (видео https://www.youtube.com/watch?v=76P6-ZkCsTA)