Ливень голов: Забарный помог Борнмуту разгромить Суонси в матче Кубка Англии – видео

Команда Ильи Забарного без особых усилий победила представителя Чемпионшипа. Украинский легионер "вишен" отметился предголевым ассистом.

Борнмут – Суонси 5:0

Голы: Келли, 7, Скотт, 10, Синистерра, 14, Брукс, 35, Соланке, 45

В четверг, 25 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором Борнмут принимал на своем поле валлийский Суонси. В стартовом составе хозяев на поле вышел Илья Забарный, а вот украинский форвард "лебедей" Николай Кухаревич разместился на скамейке запасных, пишет 24 Канал.

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Борнмут не заметил соперника

Преимущество в классе "вишен" сказалось уже на первых минут поединка. Голы в ворота Суонси посыпались как из рога изобилия.

Начал разгром гостей Ллойд Келли, который на 7-й минуте удачно замкнул подачу со штрафного. Футболисты Суонси не успели опомниться, как еще дважды вынуждены были вынимать мяч из сетки ворот.

Украинский центрбек "вишен" Илья Забарный на 10-й минуте поединка начал голевую комбинацию. 21-летний футболист со своей половины поля отдал филигранный пас на Брукса, который отдал под удар Скотту. Сразу же Синистерра довел счет до 3:0.

Видео второго гола Скотта с передасистом Забарного

На 35-й минуте Дэвид Брукс, который до этого сделал два ассиста, отличился сам. После просмотра ВАР арбитр подтвердил взятие ворот.

Довершил разгром Доминик Соланке, забив мяч в раздевалку.

Во втором тайме Борнмут пожалел соперника и больше не забивал голов. В итоге поединок завершился победой команды Забарного со счетом 5:0. Борнмут продолжит борьбу за Кубок Англии, а Суонси покидает турнир.

Форвард "лебедей" Николай Кухаревич просидел весь матч на скамейке запасных.

Видеообзор матча Борнмут – Суонси