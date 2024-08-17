Борнмут подписал самого дорогого новичка в своей истории: кто стал одноклубником Забарного

Английский Борнмут объявил о рекордном входящем трансфере в истории клуба. Им стал бразильский форвард Эванилсон.

24-летний футболист перебрался с Порту за 37 миллионов евро. Также португальский клуб может получить около девяти миллионов в виде бонусов и 10 процентов от следующей продажи игрока.

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Историческое подписание

Срок соглашения Эванилсона с "вишнями" пока не разглашается. В новой команде нападающий будет играть под девятым номером.

Форвард выступал за Порту в течение четырех лет. Суммарно он провел в составе "драконов" 154 матча, в которых забил 60 голов и отдал 21 результативную передачу.

В 2024 году новичок Борнмута дебютировал в составе сборной Бразилии. Он провел 2 поединка, результативными действиями не отличался.

Эванилсон является чрезвычайно желанным нападающим, и то, что мы привезли его в клуб с помощью рекордной сделки, свидетельствует о наших амбициях и намерениях. Он забил 25 голов в прошлом сезоне, включая голы в Лиге чемпионов. Мы считаем, что его опыт и умение, несмотря на то, что ему всего 24 года, помогут нам соответствовать нашим амбициям в будущем,

– говорится в заявлении клуба.

В нападении Борнмута 24-летний бразилец должен заменить Доминика Соланке. Лучший бомбардир "вишен" в прошлом сезоне за 64 миллиона евро перешел в Тоттенхэм, став самой дорогой продажей для клуба Ильи Забарного.

Интересно. До этого перехода рекордным входящим трансфером Борнмута было приобретение колумбийского полузащитника Джефферсона Лермы. За него летом 2018 года английский клуб уплатил 30,5 миллионов евро.

Отметим, что Борнмут свой первый матч в АПЛ-2024/2025 сыграет на выезде против Ноттингем Форест. Игра состоится 17 августа и начнется в 17:00.