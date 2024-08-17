24-летний футболист перебрался с Порту за 37 миллионов евро. Также португальский клуб может получить около девяти миллионов в виде бонусов и 10 процентов от следующей продажи игрока.
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Историческое подписание
Срок соглашения Эванилсона с "вишнями" пока не разглашается. В новой команде нападающий будет играть под девятым номером.
Форвард выступал за Порту в течение четырех лет. Суммарно он провел в составе "драконов" 154 матча, в которых забил 60 голов и отдал 21 результативную передачу.
В 2024 году новичок Борнмута дебютировал в составе сборной Бразилии. Он провел 2 поединка, результативными действиями не отличался.
Эванилсон является чрезвычайно желанным нападающим, и то, что мы привезли его в клуб с помощью рекордной сделки, свидетельствует о наших амбициях и намерениях. Он забил 25 голов в прошлом сезоне, включая голы в Лиге чемпионов. Мы считаем, что его опыт и умение, несмотря на то, что ему всего 24 года, помогут нам соответствовать нашим амбициям в будущем,
– говорится в заявлении клуба.
В нападении Борнмута 24-летний бразилец должен заменить Доминика Соланке. Лучший бомбардир "вишен" в прошлом сезоне за 64 миллиона евро перешел в Тоттенхэм, став самой дорогой продажей для клуба Ильи Забарного.
Отметим, что Борнмут свой первый матч в АПЛ-2024/2025 сыграет на выезде против Ноттингем Форест. Игра состоится 17 августа и начнется в 17:00.