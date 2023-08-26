Клуб Забарного вышел на поле в особых футболках в поддержку Украины: демонстративное фото

В рамках 3-го тура АПЛ Борнмут принимал Тоттенхэма, который учится играть без своего лидера Харри Кейна. Перед поединком "вишни" отличились красивым жестом в бой Украины.

На предматчевую разминку футболисты Борнмута вышли в специальных футболках. Илья Забарный и его партнеры по команде разминались в футболках с надписью "Украина, мы стоим вместе".

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Выразили свою солидарность Украине

Фотографию из разминки выложил в своем инстаграмме украинский защитник "вишен".

Борнмут еще раз поддержал Украину и ее народ. 24 августа английский клуб поздравил родную страну Ильи с Днем Независимости. Команда АПЛ изложила слова самого Забарного, обратившегося ко всему миру.



Борнмут поддержал Украину / Фото с инстаграмма футболиста

К сожалению, эти особые футболки на разминке не помогли Борнмуту непосредственно в матче против Тоттенхэма. "Шпоры" дважды огорчили голкипера хозяев 0:2. Голы в ворота "вишен" забивали Мэддисон и Кулусевский.

Отметим, что в этом поединке Илья чуть не получил травму. Ришарлисон грубо сыграл против украинца после собственной ошибки. Но, к счастью, все обошлось защитнику сборной Украины.

В первых трех матчах клуб Забарного получил лишь один балл и пока идет вблизи зоны вылета из АПЛ – 16 место среди 20 команд первенства.

Что касается Тоттенхэма, то "шпоры" набрали в трех турах 7 очков и идет на 2-й позиции.

Забарный провел все 90 минут во всех трех стартовых матчах сезона АПЛ-2023/2024.