На передматчеву розминку футболісти Борнмута вийшли у спеціальних футболках. Ілля Забарний та його партнери по команді розминались у футболках із написом "Україна, ми стоїмо разом".

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Висловили свою солідарність Україні

Світлину з розминки виклав у своєму інстаграмі український захисник "вишень".

Борнмут вкотре підтримав Україну та її народ. 24 серпня англійський клуб привітав рідну країну Іллі із Днем Незалежності. Команда АПЛ виклала слова самого Забарного, який звернувся до усього світу.



Борнмут підтримав Україну / Фото з інстаграму футболіста

На жаль, ці особливі футболки на розминці не допомогли Борнмуту вже безпосередньо у матчі проти Тоттенхема. "Шпори" двічі засмутили голкіпера господарів 0:2. Голи у ворота "вишень" забивали Меддісон і Кулусевскі.

Відзначимо, що у цьому поєдинку Ілля ледь не отримав травму. Рішарлісон грубо зіграв проти українця після власної ж помилки. Але, на щастя, все обійшлось для оборонця збірної України.

До слова. Забарний провів усі 90 хвилин в усіх трьох стартових матчах сезону АПЛ-2023/2024.