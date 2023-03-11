И все забыли о победе над МЮ: клуб Забарного минимально переиграл Ливерпуль – видеообзор

"Мерсисайдцы" наверняка сами уже не знают, чего от себя ждать. Ливерпуль минимально уступил аутсайдеру АПЛ после разгромной победы над Манчестером Юнайтедом.

Борнмут – Ливерпуль 1:0

Гол: Биллинг, 28

Борнмут и Ливерпуль провели встречу в рамках 27-го тура Английской Премьер-лиги, в которой победителям неожиданно удалось выйти "вишням". "Мерсисайдцы" продолжают бросаться из крайности в крайности. 24 канал.

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Готовы шокировать своих фанов

Подопечные Клоппа задались целью в текущем сезоне ошеломлять результатами своих фанатов. Однако если в прошлом поединке "красные" в безжалостном стиле одолели Манчестер Юнайтед (7:0), то в этот раз болельщики "мерсисайдцев" были отрицательно удивлены. Ливерпуль уступил аутсайдеру АПЛ, которого они в первом круге уничтожили со счётом 9:0.

Борнмут же вышел на поединок со своей целью – выйти из зоны вылета, что успешно удалось сделать вишням. Клуб украинского защитника Ильи Забарного поставил точку в матче еще в первой половине встречи. На 28-й минуте матча Данго Уаттара выполнил подачу в штрафную Ливерпуля, где ею воспользовался Филипп Биллинг, нанесший завершающий удар по центру ворот "мерсисайдцев", 1:0.

Остальные поединки Ливерпуль доминировал только по ходу матча, однако счет "красным" изменить не удалось. "Мерсисайдцы" упустили уже почти стопроцентную возможность, поскольку Мохамед Салах не смог реализовать одиннадцатиметровый удар. На 69-й минуте матча египетский футболист не попал в рамку ворот с пенальти.

В конце матча Ливерпуль снова имел хорошую возможность спасти хотя бы одно очко в матче. Коди Гакпо получил хорошую возможность отличиться в поединке после ошибки защитника Борнмута, однако нидерландский нападающий отправил "сферу" подсвистывая над перекладиной.

Таким образом "вишням" удалось выскочить из зоны вылета и теперь они занимают 16-ю строчку в АПЛ (24 очка в активе). Тем не менее, Борнмуту не стоит расслабляться, поскольку их соперники на вылет еще не отыграли свои матчи тура. А вот Ливерпуль все еще остался на 5-м месте (42 очка в активе), но такие клубы как Ньюкасл, Фулгэм, Брайтон и Брентфорд смело могут подвинуть "мерсисайдцев".

Видеообзор матча Борнмут – Ливерпуль: