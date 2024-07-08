На этапе Бриллиантовой лиги в Париже Ярослава установила новый мировой рекорд. Украинская спортсменка преодолела планку в 2 метра 10 сантиметров, чем превзошла предыдущий рекорд болгарской легкоатлетки Стефки Костадиновой (2,09 метра).

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Филатов о Магучих

Городской голова Днепра Борис Филатов написал, что тронуто наблюдал за тем как "с поросячьим визгом" многие украинцы смотрят и радуются рекорду Ярославы Магучих.

Также он заявил, что единственный кто публично поддержал спортсменку за фотографию с российской спортсменкой 3 года назад на Олимпиаде. Борис Филатов считает, что в ответ Ярослава врала, предавала и манипулировала в интервью.

Радуйтесь. Но не забывайте, что если ты высоко прыгаешь – это еще не значит, что ты – приличный человек, а не антилопа. Доказано Сергеем Бубкой,

– написал Филатов.

После игр Ярославе сильно досталось в инфопространстве за фото с россиянкой. Однако Магучих извинилась перед украинцами. Также Сергей Бубка после начала агрессии со стороны страны-агрессора сбежал из Украины и молчит о полномасштабной войне.

Напомним, что украинский спортивный функционер Сапронов раскритиковал украинку за фото с российской спортсменкой.