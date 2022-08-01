Борис Джонсон показал, как болел за сборную Англии вместе со своими детьми: трогательное фото
Источник:твиттер Бориса Джонсона
В финальном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Англии одолела Германию. Хозяева встречи победили со счётом 2:1.
Как Джонсон смотрел финал женского Евро
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, подавший в отставку в начале июля, перед экраном телевизора поддержал сборную Англии. Он смотрел матч в компании своих младших детей.
К стати Англия впервые в истории победила в финале женского Евро, одолев Германию: видеообзор матча
В своих соцсетях он поделился трогательными фотографиями со своими детьми.
Мы здесь в восторге от Львиц (неофициальное название женской сборной по футболу). Англия, вперед!,
– написал Джонсон в своем твиттере.
Мощная поддержка сборной Англии / Фото с твиттера Бориса Джонсона
Вместе с Борисом Джонсоном футбол смотрели его двое младших детей, родившихся в браке с Кэрри Саймондс – сыном Вильфредом и дочерью Роми.
Отметим, что 58-летний Борис Джонсон и 34-летняя Кэрри Саймондс поженились в мае 2021 года. В общей сложности у него семеро детей. Четверо из них родились в браке с журналисткой Мариной Виллер, внебрачная дочь родилась в отношениях с искусствоведом Хелен Макинтайр, двое в браке с Кэрри Саймондс.
Рекордное количество зрителей
В этом году рекордное количество поклонников посетило финальный поединок женского Евро. Отмечают, что во время матча Англия-Германия был установлен новый абсолютный рекорд посещаемости финальных матчей мужских и женских Евро – 87 192 зрителя.
Предыдущий рекорд – 79 115 зрителей – держался еще с 1964 года, когда он был установлен в Мадриде на матче между мужскими сборными Испании и СССР.Любопытно. Англия впервые в истории стала чемпионом женского Евро по футболу.