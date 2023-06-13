Фанат выбежал на поле и ударил соперника: клуб футболиста сборной Украины получил наказание

Клуб Даниила Игнатенко получил вердикт от профессиональной футбольной лиги Франции. Бордо получил наказание за скандальную затею фаната команды в матче против Родеза.

Матч 28-го тура был важен для Бордо с точки зрения борьбы за повышение в классе. Однако все испортил один из фанатов команды, отличившийся дикой затеей.

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Получили солидное наказание

По ходу первого тайма Родез первым повел в счете 0:1. Это не понравилось болельщикам Бордо, один из которых вырвался в поле и толкнул футболиста соперника. Тот упал и сильно головой шлепнулся о газон. Люк Буадес был госпитализирован в больницу, а судья остановил поединок и указал командам идти в подтрибунное помещение.

Поединок так и не был доигран.

Профессиональная футбольная лига Франции вынесла свой вердикт после поединка. Бордо получил по полной. Клуб Даниила Игнатенко получил техническое поражение в матче против Родеза.

Новый сезон, который Бордо снова проведет в Лиге 2, начнет с минус одним баллом. На первых двух домашних матчах Бордо не сможет рассчитывать на своих болельщиков, а затем в течение двух встреч фанаты не смогут заполнять южную трибуну.

Напомним, что в Лигу 1 повысились Гавр и Мец. А Бордо занял третью позицию и продолжит играть во второй по силе лиге Франции.

В сезоне-2022/2023 Даниил Игнатенко провел в футболке Бордо 36 матчей, отличившихся 2 голами и одной результативной передачей.