Борчиха Кит проиграла олимпийской чемпионке в 1/4 Олимпиады-2020: еще есть шанс на медаль

В среду, 4 августа, на ковер в Токио вышла четвертая борчиха из Украины Татьяна Кит. Украинка пробилась в четвертьфинал, где ее ждала схватка против олимпийской чемпионки в Рио.

Еще есть шанс на медаль

26-летняя борчиха с Украины была еще одной из надежд Украины на награды. Татьяна Кит, которая борется в 57 килограммов, сумела дойти до четвертьфинала.

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В 1/4 финала в Токио ее ждала схватка против американки Хелен Мароулис – олимпийской чемпионки в 2016 году в Рио-де-Жанейро. В первом периоде представительница США заработала 2 очка, а в следующем продолжила свой успех. В итоге – 0:8 победа Мароулис.

Американка в полуфинале будет бороться с японкой Рисако Кавай. Если Мароулис выйдет в финал, то Кит будет бороться в утешительном турнире в борьбе за выход в бронзовый финал.

Татьяна в последний момент попала на Олимпийские игры. Кит заменила в составе команды травмированную Алину Акобию-Грушину.

Кит в первой схватке на Олимпиаде-2020 одолела на туше турецкую борчиху Сивар Бусетту (2:0).

Единственной, кто еще пока не выходил на ковер из украинских борчих осталась Оксана Ливач, которая будет бороться за награды в весе до 50 килограммов. Свои выступления уроженка Долины начнет в пятницу, 6 июля.