С результатами Челси это будет сложно: при каких условиях Шахтер получит бонус за трансфер Мудрика

Трансфер полузащитника Михаила Мудрика из донецкого Шахтера в английский Челси стал рекордным в украинской истории. Но "горняки" могут получить еще больше денег.

Михаил Мудрик перешел из Шахтера в Челси 15 января 2023 года. Английская команда согласилась выплатить за футболиста 70 миллионов евро.

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Еще 30 миллионов евро предполагалось бонусами за выполнение определенных условий. Так что общая сумма платежей за украинского футболиста могла вырасти до 100 миллионов евро.

Однако за что предусмотрены бонусы, определенное время не было известно. Издание The Athletic установило, при каких условиях "горняки" получат дополнительные средства. Контракт предусматривает выплату 5 миллионов евро за победу Челси в АПЛ или Лиге чемпионов. Чтобы Шахтер получил эти дополнительные 30 миллионов евро, "синие" должны выиграть Лигу чемпионов или чемпионат Англии шесть раз.

Пока такие результаты для Челси выглядят довольно призрачными. Команда провалила прошлый сезон, заняв лишь 12-е место в турнирной таблице. Так что в этом сезоне не выступает в Лиге чемпионов.

Да и в этом сезоне "синие" выступают не лучше. За четыре тура команда одержала только одну победу – разгромила новичка АПЛ Лутон. Еще дважды проиграла и однажды сыграла вничью. Сейчас Челси на 12-й позиции в турнирной таблице с четырьмя очками в активе. В то время как лидер Манчестер Сити имеет 12 очков, а еще четыре команды (Тоттенхэм, Ливерпуль, Вест Хэм и Арсенал) набрали по 10 очков за четыре матча.