Михайло Мудрик перейшов з Шахтаря в Челсі 15 січня 2023 року. Англійська команда погодилася виплатити за футболіста 70 мільйонів євро.

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Ще 30 мільйонів євро передбачалося бонусами за виконання певним умов. Тож загальна сума платежів за українського футболіста могла зрости до 100 мільйонів євро.

Однак за що саме передбачено бонуси, певний час не було відомо. Видання The Athletic встановило, за яких умов "гірники" отримають додаткові кошти. Контракт передбачає виплату 5 мільйонів євро за перемогу Челсі в АПЛ або Лізі чемпіонів. Тож щоб Шахтар отримав ці додаткові 30 мільйонів євро, "сині" повинні виграти Лігу чемпіонів або чемпіонат Англії шість разів.

Поки такі результати для Челсі виглядають доволі примарними. Команда провалила минулий сезон, посівши лише 12-е місце в турнірній таблиці. Тож цього сезону не виступає в Лізі чемпіонів.

Та й в цьому сезоні "сині" виступають не найкраще. З чотири тури команда здобула лише одну перемогу – розгромила новачка АПЛ Лутон. Ще двічі програла та один раз зіграла внічию. Тож зараз Челсі на 12-й позиції в турнірній таблиці з чотирма очками в активі. У той час як лідер Манчестер Сіті має 12 очок, а ще чотири команди (Тоттенхем, Ліверпуль, Вест Хем та Арсенал) набрали по 10 очок за чотири матчі.