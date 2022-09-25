Футбольный матч между командами УПЛ приостановили из-за воздушной тревоги: фото из бомбоубежища

Кривбасс и Ингулец не смогли в спокойном режиме отыграть товарищеский матч. Из-за воздушной опасности игроки вынуждены были провести некоторое время в укрытии.

Пока мировой футбол пошел на международную паузу, украинские клубы проводят спарринги друг с другом. Даже один перенесенный матч УПЛ был сыгран в воскресенье.

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Кривбасс же решил провести встречу с Ингульцем. Команды выдали завершившийся вничью результативный матч (2:2).

При этом игра была прервана из-за воздушной тревоги. Согласно регламенту команды пошли в бомбоубежище, где переждали отбоя. Ингулец показал, как игроки проводили время в укрытии.









Положение команд в УПЛ

Напомним, что обе команды расположены в нижней части турнирной таблицы УПЛ и пока не одерживали победы. Кривбасс идет 15-м с одним очком, у Ингульца – на бал больше (13 место).

В следующем туре криворожская команда отправится в гости к Заре. В свою очередь Ингулец примет Ворсклу, которая сейчас замыкает турнирную таблицу.