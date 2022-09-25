Поки світовий футбол пішов на міжнародну паузу, українські клуби проводять спаринги один з одним. Навіть один перенесений матч УПЛ був зіграний у неділю.

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Кривбас же вирішив провести зустріч з Інгульцем. Команди видали результативний матч, який завершився внічию (2:2).

При цьому гра була перервана через повітряну тривогу. Згідно з регламентом команди пішли у бомбосховище, де перечекали до відбою. Інгулець показав, як гравці проводили час в укритті.









Положення команд в УПЛ

Нагадаємо, що обидві команди розташовані в нижній частині турнірної таблиці УПЛ і поки не здобували перемоги. Кривбас йде 15-им з одним очком, у Інгульця – на бал більше (13 місце).

В наступному турі криворізька команда відправиться в гості до Зорі. У свою чергу Інгулець прийме Ворсклу, яка наразі замикає турнірну таблицю.