Болт передал Шевченко сине-желтую капитанскую повязку в благотворительном матче
Ради Украины Андрей Шевченко уже во второй раз в 2022 году вышел на поле в качестве игрока. Легендарный футболист провел второй благотворительный матч.
Шевченко вышел на поле в качестве капитана
12 июня в Лондоне состоялся один из самых больших благотворительных матчей – Soccer Aid. В поединке шоу сыграла сборная Англии и сборная звезд, в которой и выступал Шевченко, пишет 24 канал.
До теми Шевченко у складі збірної світу переміг у благодійному матчі на "Лондон Стедіум"
Перед началом матча состоялся один из самых трогательных эпизодов. Капитаном гостей обычно должен быть Усейн Болт. Однако перед стартом матча рекордсмен мира и олимпийский чемпион символически передал повязку Андрею Шевченко.
Капитанская повязка была сине-желтого цвета. Шевченко несколько раз указал на украинскую символику, украшающую его форму.
Видео момента
Сборная Англии в серии пенальти уступила сборной мира, которая в шестой раз завоевала трофей.
Кроме Шевченко и Болта, за сборную Звезд мира выступали, в частности, вратарь Петр Чех, футболисты Андреа Пирло, Кафу, Роберто Карлос и другие.