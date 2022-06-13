Шевченко вийшов на поле у якості капітана
12 червня у Лондоні відбувся один з найбільших благодійних матчів – Soccer Aid. У поєдинку-шоу зіграла збірна Англії та збірна зірок, у якій і виступав Шевченко, пише 24 канал.
До теми Шевченко у складі збірної світу переміг у благодійному матчі на "Лондон Стедіум"
Перед початком матчу відбувся один з найбільш зворушливих епізодів. Капітаном гостей звично мав бути Усейн Болт. Однак перед стартом матчу рекордсмен світу та олімпійський чемпіон символічно передав пов'язку Андрію Шевченку.
Капітанська пов'язка була синьо-жовтого кольору. Шевченко декілька разів вказав на українську символіку, яка прикрашала його форму.
Відео моменту
Збірна Англії в серії пенальті поступилася збірній світу, яка вшосте здобула трофей.
Крім Шевченка та Болта, за збірну Зірок світу виступали, зокрема, воротар Петр Чех, футболісти Андреа Пірло, Кафу, Роберто Карлос та інші.