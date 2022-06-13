Шевченко вийшов на поле у якості капітана

12 червня у Лондоні відбувся один з найбільших благодійних матчів – Soccer Aid. У поєдинку-шоу зіграла збірна Англії та збірна зірок, у якій і виступав Шевченко, пише 24 канал.

До теми Шевченко у складі збірної світу переміг у благодійному матчі на "Лондон Стедіум"

Перед початком матчу відбувся один з найбільш зворушливих епізодів. Капітаном гостей звично мав бути Усейн Болт. Однак перед стартом матчу рекордсмен світу та олімпійський чемпіон символічно передав пов'язку Андрію Шевченку.

Капітанська пов'язка була синьо-жовтого кольору. Шевченко декілька разів вказав на українську символіку, яка прикрашала його форму.

Відео моменту

Збірна Англії в серії пенальті поступилася збірній світу, яка вшосте здобула трофей.

Крім Шевченка та Болта, за збірну Зірок світу виступали, зокрема, воротар Петр Чех, футболісти Андреа Пірло, Кафу, Роберто Карлос та інші.

До речі. За матч вдалося зібрати 15.673 мільйонів фунтів стерлінгів на благодійність – це найбільша сума коштів за увесь час проведення Soccer Aid.