Большой скачек: Белодед определилась, в какой весовой категории будет выступать

Звездная украинская дзюдоистка Дарья Белодед будет выступать в новой для себя весовой категории 57 килограмм. Этот переход прокомментировал главный тренер сборной Виталий Дуброва.

Для Белодед это станет скачком сразу на две весовые категории. Ранее Дарья соревновалась в категории до 48 килограмм.

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"Даша Белодед – еще очень молодая спортсменка, ей 21 год. Все знают, как много она гоняла вес. Перенос Олимпиады ей также не пошел на пользу. Прежде всего ей было тяжело психологически. Ее естественный вес достигал уже 53-54 кг. Сейчас она еще продолжает расти. Сейчас ее вес 56-58 кг – нет смысла гонять вес в 52. Этим мы только мучаем организм. Лучше всего набрать оптимальные физические кондиции и пробовать себя в 57 килограмм", – сказал Дуброва.

Ранее Белодед завершила полноценный тренировочный сбор, который прошел в Турции. В интервью Дарья рассказала о своей текущей готовности.

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