Большое возвращение: Маркевич покидает УАФ и поздравляет Реброва с работой в сборной Украины

Мирон Маркевич возвращается к тренерской работе. Легендарный наставник уже давно имеет желание поработать на клубном уровне.

Маркевич поздравил Реброва с новой должностью

Мирон Маркевич был одним из главных кандидатов на пост главного тренера украинской сборной. Но чаша весов склонились на сторону Сергея Реброва. Об этом сообщил сам 70-летний специалист.

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По словам Мирона Богдановича, уже 9 августа УАФ официально представит Реброва в статусе наставника сборной Украины. Тренер пожелал Реброву успехов и отметил, что готов всячески помогать ему в работе с национальной командой.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать,

– отметил Маркевич.

Возвращение к рулю тренера

Опытный тренер в свои 70 лет еще даже не планирует завершать тренерскую карьеру. Маркевич покидает работу в УАФ и возвращается к тренерству. Специалист еще имеет желание и силы поработать на клубном уровне. Тренер до сих пор не сказал последнего слова в роли наставника.

"Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира, успехов достигали и сборные других возрастных групп. Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас на виду даже у именитых иностранных клубах. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня".