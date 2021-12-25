Больше отца: жена Кличко показала рождественское фото с сыновьями и дочкой

Наталья Кличко, жена мэра Киева Виталия Кличко, поздравила подписчиков своей страницы в инстаграме с новогодними праздниками. И порадовала свежими фото своей семьи.

На снимках Наталья и трое детей – сыновья Егор, Максим и дочь Лиза, Виталия Кличко на фотографии нет.

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"Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена любовью и светом", – написала Наталья Кличко, назвав троих детей лучшим подарком в своей жизни.

Наталья Кличко с детьми / Фото instagram.com/natalia_klitschko_official

Что известно о детях Виталия и Натальи Кличко

Сын Егор-Даниэль родился 16 мая 2000 года – имя Егор выбрано в связи с тем, что девичья фамилия матери – Егорова.

Дочь Елизавета-Виктория родилась 24 ноября 2002 года, имя Виктория выбрано потому, что накануне отец получил викторию нокаутом над Ларри Дональдом.

Сын Максим-Александр родился 1 апреля 2005 года, назван в честь легендарного немецкого боксера Макса Шмеллинга.

Младший сын Максим учится в школе в Великобритании, дочь Елизавета изучает психологию в университете в Нидерландах, а старший сын Егор закончил первый этап университета по специальности бизнес-менеджмент и планирует поступать в аспирантуру.

По словам Виталия Кличко, детям приходится ограничивать себя в соцсетях, использовать ники, фильтровать информацию, которую они транслируют. И все из-за специфики деятельности отца.