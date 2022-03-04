Больше не легенда украинского футбола – Малиновский о молчании Тимощука на войну в Украине

Все больше украинских футболистов покидают команды, выступающие во враждебной России. Однако, среди них нет легенды сборной Украины Анатолия Тимощука.

Малиновский: Для меня это удивительно

Анатолий Тимощук – один из украинцев, которые продолжают работать в стране-агрессоре, которая напала на Украину. Уже идет девятый день войны, а бывший игрок "сине-желтых" никак не отреагировал на военные действия в его родной стране.

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"Воронин поступил как одессит"

Футболист бергамовского клуба похвалил ребят, покидающих российские клубы.

"Правильно, что ребята покинули клубы. Я очень люблю Одессу, в последние годы приходилось там бывать. Влюбился в этот город. Воронин поступил как одессит. Он – патриот своей страны, сколько он дал сборной Украины. Он патриот своего города, очень любит Одессу , я это знаю. Он часто приезжает в Одессу", – сказал Руслан.

Ранее к Тимощуку обращался экс-игрок украинской сборной Евгений Левченко, а теперь не сдержался полузащитник Аталанты Малиновский. Руслан удивлен молчанием эксгравца Баварии.

По мнению Малиновского, Тимощук больше не легенда украинского футбола.

Что касается Тимощука, не знаю, это нужно у него спросить. Трудно комментировать, но мне это удивительно. Я не могу объяснить его позицию в этой ситуации, но я считаю, что это неправильно. Не знаю. Но то, что он больше не легенда украинского футбола – это сто процентов будет так. За эти дни о его заслугах перед страной уже все забыли,

– заявил Малиновский.

Тимощук с 2017 года работает в Зените. До этого выступал в клубе в роли футболиста.

Украинские футболисты покидают Россию

Первым заявил, что покидающий российскую территорию был Андрей Воронин. Он работал ассистентом в столичном Динамо.

Вслед за ним расторг контракт с Зенитом Ярослав Ракицкий.

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