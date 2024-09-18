Старт в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция матча Болонья – Шахтер

Итальянская Болонья и донецкий Шахтер сыграют матч в рамках Лиги чемпионов 18 сентября 2024 года. Трансляцию игры в Болонье можно было смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В среду, 18 сентября, донецкий Шахтер начинает свой путь в Лиге чемпионов 2024-2025. Команда Марино Пушича в первом туре сыграет на выезде против итальянской Болоньи, пишет 24 Канал.

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Проблемный Шахтер

"Горняки" попали напрямую в основной раунд Лиги чемпионов благодаря совпадению аж трех факторов. Шахтер выиграл УПЛ, тогда как Реал выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.

Благодаря успеху мадридцев в основном раунде ЛЧ освободилось место для наиболее рейтингового чемпиона по квалификации. Им как раз и стал Шахтер, который станет единственным представителем Украины на этой стадии.

Подопечные Пушича не слишком удачно стартовали в УПЛ. Дончане проиграли Полесью и Александрии, из-за чего отстали от лидера таблицы на 4 балла. Теперь же Шахтеру предстоит бой против представителя Серии А.

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Перестройка в Болонье

Выход Болоньи в Лигу чемпионов вполне можно назвать сенсационным. Команда тогда еще Тьяго Мотты заняла пятое место в чемпионате Италии и получила дополнительную путевку в главный турнир Европы благодаря высокому рейтингу страны за прошлый сезон.

"Красно-синие" дебютируют в ЛЧ, а в КЕЧ вообще последний раз были 60 лет назад. На руку Шахтеру могут сыграть серьезные изменения в клубе летом. болонья осталась без тренера, а также ряда лидеров, среди которых Зиркзее, Калафиори и Салемакерс.

Это сказалось на результатах. За четыре тура Серии А Болонья не получила ни одного балла – три ничьи и разгромное поражение от Наполи. Как следствие, подопечные уже Итальяно засели на 17 месте, всего в одном балле впереди зоны вылета.

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Где смотреть

Матч Болонья – Шахтер онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 18 сентября в 19:45 (по киевскому времени). Перед игрой транслятор организует студию с экспертами, которые обсудят встречу на стадионе "Ренато Даль-Ара".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Болонья – Шахтер. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.