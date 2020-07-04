В брестском "Динамо" обнаружена вспышка коронавируса, а украинский футболист Александр Нойок попал в больницу с пневмонией.

Генеральный директор брестчан Сергей Воробьев прокомментировал информацию о заражении нескольких футболистов коронавирусной инфекцией. Слова Воробьева приводит пресс-служба клуба.

Читайте также: В клубе Милевского вспышка коронавируса, уже заболел украинский футболист

Да, действительно, в команде есть больные. Несколько игроков основного состава проходят обследование. У них взяты тесты на коронавирус. Впрочем, результатов тестов пока нет. Поэтому делать какие-то выводы рано. Атмосфера в команде здоровая и позитивная. Мы строго соблюдаем все рекомендации Минздрава.



Что же касается отсутствия сегодня на поле некоторых игроков основного состава, то причина очевидна – травмы и наличие штрафных карточек,

– отметил Воробьев.

Известно, что коронавирус также обнаружен у некоторых работников клуба. В заявке на игру с "Неманом" отсутствовали Юзепчук и Павлюченко.

Турнирное положение брестского "Динамо"

Брестское "Динамо", которое проиграло в финале Кубка страны, после 15 туров занимает в чемпионате Беларуси шестое место, отставая от лидирующего БАТЭ на шесть очков.

Милевский в текущем сезоне провел за команду в лиге 15 поединков (четыре гола и две результативные передачи), Нойок – 14 (1+3) и Хачериди – 7.