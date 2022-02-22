Больное, неадекватное существо: спортсмены о "легализации" Путиным боевиков на Донбассе

Известные украинские спортсмены, такие как Виталий Кличко, Ирина Лищинская, Владислав Гераскевич и Анастасия Брызгина, а также мировые представители спорта отреагировали на признание Россией террористов псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

Весь цивилизованный мир осудил "признание" Россией боевиков на Донбассе. Спортсмены также не остались в стороне, сообщает 24 канал.

Смотрите также Заявление лидера Кремля, сокрушительная реакция мира и Украины: как Путин "легализовал" боевиков

Виталий Кличко

"Друзья! Из действий российских властей мы видим, что Россия фактически объявила Украине войну. В Донецке и Луганске куча российских войск, которые сунули туда всю ночь. Оперативно, после выступления Путина, и признания им аббревиатурных образований, зашла орда, называющая себя миротворцами. Агрессоры-миротворцы?!

Украина выбрала свой путь и свое будущее! И оно – не в Российской империи. А – в цивилизованном демократическом сообществе стран. За этот выбор мы заплатили высокую цену. И отстаиваем его уже 8 лет, отбывая российскую агрессию. Мы не боимся и будем бороться дальше!

Мы верим в наши Вооруженные силы, мы создаем территориальную оборону, мы объединяемся перед угрозой! Объединяемся независимо от политических убеждений, симпатий или эмоций. Мы должны быть единым фронтом! И я горжусь киевлянами, горжусь украинцами, которые не поддаются панике. И готовы защищать свою страну и свою свободу. На нашей стороне – справедливость и правда. Мы – у себя дома. И нам решать, как должна развиваться наша страна.

Это испытания, через которые мы должны пройти. Решительно, все вместе, с холодным умом и выдержкой. – Чтобы сохранить государство, чтобы Украина стала сильнее, стала успешной. Побеждают не только силой, побеждают духом! И украинцы это доказывали не раз! Слава Украине", – написал Кличко.

Анастасия Брызгина

Комментируя видео салюта в Донецке с размахиванием флагами РФ по случаю признания псевдореспублик президентом России, 24-летняя Брызгина, уроженка Луганска, написала у себе в сторис:

"Мне стыдно за вас. Этой радостью вы похоронили свое будущее. Ваши дети будут учиться в непризнанных университетах. Ни одна страна в мире никогда не откроет вам визу. А путешествия вы сможете увидеть только во время просмотра "Орел и решка". Успехов", – написала Брызгина.

Каха Каладзе

Экс-звезда Динамо и Милана Каха Каладзе также выразил слова поддержки нашему государству.

К слову Мы в Грузии стоим за Украину, как и она стояла за нас, – экс-игрок Динамо осудил действия России

"Грузия, 20 процентов территории которой оккупированы, осуждает признание Россией сепаратистских регионов Украины – Донецкого и Луганского. Мы в Грузии стоим за Украину, как она стояла за нас. Желаю им мира", – написал Каладзе.

Каха защищал цвета Динамо с 1998-го по 2000 годы и провел за главную команду 71 матч, в которых забил 6 голов. Ныне Каладзе – мэр Тбилиси.

Адеринсола Эсеола

Украинский футболист Адеринсола Эсеола опубликовал коллаж Путина и Гитлера, сделав подпись: "Больное, неадекватное существо!!! Володя! Угомонись".

Владислав Гераскевич

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич написал: "Нет войне в Украине".

Сергей Стаховский

"Придет день, и мы поднимем украинский флаг над Донецком и Луганском. Снова", – написал украинский теннисист Сергей Стаховский.

Гарри Каспаров

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров:

"Я надеюсь, что эти слова когда-то станут доказательством на суде над Путиным в Гааге. Но это выглядит слишком оптимистично в мире, где диктатор может просто отхватить кусок Европы, пока его окружение все еще наслаждается хорошей жизнью в свободном мире".

Ирина Лищинская

Украинская легкоатлетка, серебряный призер Олимпийских игр Ирина Лищинская поставила знак равенства между Путиным и Гитлером.

"Не бойтесь друзей – они могут только предать вас; не бойтесь врагов – они могут лишь убить вас; бойтесь равнодушных, потому что только с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства", – написала она.

Гари Линекер

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер также отреагировал на признание президентом РФ Владимиром Путиным псевдореспублик "ЛНР" и "ДНР".

"На грани войны в Европе. Люди – замечательные создания. После миллионов лет эволюции нам дали достаточно ума, чтобы быть п****ц какими тупыми", – написал Линекер.

Путин "признал" боевиков: что известно