Пластун рассказал, как его жена встретила русских в Болгарии после наступления их оккупантских войск на территорию Украины.

К слову Русские, мы костями выстоим, но рабами не будем, – пообещал Билосюк

"У нас была игра, к моей жене подходили люди, немного. Разград – небольшой город, но здесь есть некоторые семьи из России, из Украины. К моей жене подходили россияне, говорили: "простите нам, пожалуйста. Это не наши идеи, не то, что мы хотим".

Конечно, они ничего не могут сделать. Один дьявол со своей свитой сумел так разозлить людей, и та ненависть, которая есть в нас – думаю, мы все это чувствуем", – поделился Пластун.

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