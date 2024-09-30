"Мы наделаем вам гробы": фанаты Вереса выкрикивали неоднозначные высказывания на матче с Шахтером

На домашнем матче в Ровно болельщики Вереса выкрикивали странные кричалки. Это произошло на матче 8-го тура УПЛ против Шахтера.

В пятницу, 27 сентября, состоялся первый матч 8-го тура УПЛ. В нем Верес и Шахтер разошлись на мирной ничьей со счетом 1:1.

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Неоднозначные возгласы болельщиков

Один из пользователей ТикТока поделился видео, на котором слышно, как поклонники Вереса кричат оскорбительные фразы будто бы в сторону донецкого Шахтера.

В нашем лесу сосен полно! Мы наделаем вам гробы! Ваш футбол нам до п***и! И вам п***а,

– выкрикивали фанаты.

Кричалки болельщиков Вереса: смотрите видео

Однако в комментарии ТаТоТаке президент НК Верес сообщил, что кричалка адресуется россиянам, а не Шахтеру.