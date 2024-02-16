Футбол открывает двери: сколько болельщиков допустят на матчи УПЛ во время войны

С возобновлением сезона в чемпионате Украины фанаты смогут посещать игры любимых команд. Однако для каждого клуба будет установлен свой лимит на количество посетителей.

С началом полномасштабной войны украинский футбол остался без зрителей на трибунах. Матчи проходили за закрытыми дверями, но уже в 2024 году ситуация изменится.

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Болельщики возвращаются?

Клубы Украинской Премьер-Лиги получили разрешение на допуск определенного количества фанатов в военное время. Эти разрешения должна предоставить местная военная администрация и определить квоту для определенных матчей.

Она зависит от вместимости укрытий, которые находятся в пределах 500 метров от арены матча. Между тем, в СМИ уже попадает информация о количестве фанатов, которые определенные клубы смогут допускать.

Кто сколько в УПЛ допустит фанатов

Ровенский Верес сообщал о возможности допуска до 1300 фанатов. В свою очередь одесскому Черноморцу разрешили впустить 2000 фанатов. А вот Шахтер вынужден будет рассчитывать на меньшее количество посетителей.

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Дончане проводят домашние матчи на "Арене Львов", которая сможет принять до 400 зрителей. Это объясняется расположением стадиона, ведь вокруг него поле и нет укрытий.

Таким образом, болельщики во время тревоги смогут укрыться только в подтрибунных помещениях. А вот львовским Карпатам повезло больше. Лидер Первой Лиги сможет допустить на трибуны около 3000 фанатов.

"Львы" играют на стадионе "Украина", который находится ближе к центру Львова, поэтому и вариантов с укрытиями имеет больше. Также Динамо, Полесье и Кривбасс пока прорабатывают процедуру допуска болельщиков на трибуны, но пока не готовы назвать даже приблизительные цифры.

Напомним, что УПЛ возвращается 23 февраля матчем между ЛНЗ и Кривбассом. Именно криворожане являются действующим лидером чемпионата вместе с Днепром-1, который имеет такое же количество баллов. На два балла отстает Полесье, на три – Шахтер, у которого две встречи в запасе.