Испанские скряги: фаны именитого клуба оригинально высмеяли скупость команды – забавное видео

Болельщики Малаги отметились оригинальным поступком. Фанаты испанского коллектива таким образом осветили свой протест.

Видные почитатели Малаги высмеяли клуб за "скупую" трансферную политику. "Жертвой" болельщиков стал обычный прохожий. 24 Канал.

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Жадный Скрудж по-испански

Малага, еще недавно удачно выступавшие на еврокубковой арене (в частности, "медузы" доходили до четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне 2012/2013), сейчас ведет борьбу в третьем по силе испанском дивизионе. Руководство "бело-голубых" этим летом выделилось изрядной скупостью, поскольку несколько свежеподписанных игроков Малаги были найдены на трансферном рынке свободных агентов. То есть испанский коллектив не потратил ни одного евроцента на покупку новых кадров.

Болельщики "медуз" не обошли такую трансферную политику своего любимого клуба. Ультрас "бело-голубых" во главе с тиктокером Карлосом Гарсией отправились в аэропорт, чтобы высмеять жадность любимого коллектива. Там они нашли первого прохожего, только что сошедшего с борта самолета, и устроили ему теплую встречу, отыграв ситуацию, словно тот очередной трансфер Малаги.

"Счастливчик" сначала не понял, что творится вокруг него, однако впоследствии радостно подыграл болельщикам, фотографируясь с ними, раздавая автографы и демонстрируя выкрутасы с мячом. Ролик фанатов Малаги собрал более 2 миллионов просмотров.

Видео розыгрыша ультраса "медуз":

В свое время цвета Малаги защищали два бывших игрока Днепра, а именно Денис Бойко и Евгений Селезнев. Голкипер, выступавший в состоянии "бело-голубых" на правах аренды, отыграл за испанский коллектив всего 5 матчей, а форвард – 12 поединков, в которых не отличался результативными действиями ("медузы" приобрели Селезнева за 500 тысяч евро, практически столько же они заплатили и за временное сотрудничество с Бойко).