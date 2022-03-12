Болельщики Динамо Загреб красиво поддержали Украину: невероятные фото
Источник:телеграмм-канал Сергея Братчука
Хорватские клубы Хайдук и Динамо поддержали Украину на трибунах в принципиальном футбольном дерби. Трибуны были раскрашены в сине-желтый цвет.
Сине-желтая трибуна и украинские лозунги
Хорватские болельщики отметили красивым флешмобом, чтобы выразить поддержку украинскому народу, ведущему борьбу против российской орды. На матче в Сплите фанаты создали большой флаг Украины.
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Ультрас загребского Динамо вывесили на гостевой трибуне огромный баннер с украинскими лозунгами "Слава Украине", "Героям слава", а также сделали большой сине-желтый флаг.
Поединок, состоявшийся 12 марта, закончился нулевой мировой (0:0).
- После этого матча Хайдук с 49 очками занимает четвертое место.
- Загребское Динамо продолжает лидировать в чемпионате Хорватии, в его активе 54 пункта.
Фанаты Динамо Загреб / Фото с телеграмм-канал Сергея Братчука
Флешмоб ультрасу загребского Динамо / Фото с телеграмм-канал Сергея Братчука
Гостевая трибуна фанатов Динамо Загреб / Фото с телеграмм-канал Сергея Братчука