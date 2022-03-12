Болельщики Динамо Загреб красиво поддержали Украину: невероятные фото

Хорватские клубы Хайдук и Динамо поддержали Украину на трибунах в принципиальном футбольном дерби. Трибуны были раскрашены в сине-желтый цвет.

Сине-желтая трибуна и украинские лозунги

Хорватские болельщики отметили красивым флешмобом, чтобы выразить поддержку украинскому народу, ведущему борьбу против российской орды. На матче в Сплите фанаты создали большой флаг Украины.

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Ультрас загребского Динамо вывесили на гостевой трибуне огромный баннер с украинскими лозунгами "Слава Украине", "Героям слава", а также сделали большой сине-желтый флаг.

Поединок, состоявшийся 12 марта, закончился нулевой мировой (0:0).

После этого матча Хайдук с 49 очками занимает четвертое место.

Загребское Динамо продолжает лидировать в чемпионате Хорватии, в его активе 54 пункта.



Фанаты Динамо Загреб / Фото с телеграмм-канал Сергея Братчука



Флешмоб ультрасу загребского Динамо / Фото с телеграмм-канал Сергея Братчука



Гостевая трибуна фанатов Динамо Загреб / Фото с телеграмм-канал Сергея Братчука