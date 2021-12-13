Болельщики Бетиса забросали поле детскими игрушками: яркие фото

Бетис 12 декабря порадовал своих фанатов уверенной победой в матче с Реал Сосьедад. Перед матчем фанаты хозяев устроили благотворительную акцию.

Трогательный момент перед матчем

Фанаты Бетиса провели традиционную благотворительную акцию. Болельщики команды забросали футбольное поле детскими игрушками, которые затем отдадут в фонд, помогающий детям.

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Эта акция является ежегодной от поклонников испанского клуба накануне рождественских праздников. В этот раз такую инициативу они провели перед матчем с клубом Реал Сосьедад.

Акция от фанатов Бетиса / Фото Getty Images

Прекрасное дело фанатов продолжилось убедительной победой их любимой команды. К 79-й минуте хозяева довели счет до 4:0 и одержали убедительную победу над пятой командой чемпионата.

Бетис благодаря положительному результату оторвался от Атлетико уже на четыре очка. "Зелено-белые" с 33 пунктами замыкают тройку лидеров. До Реала, который идет первым, отставание в 9 баллов.

Реал Сосьедад идет пятым, имея в своем активе 29 очков.

Благотворительность от болельщиков / Фото twitter.com/RealBetis