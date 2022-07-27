"Он имеет противоположные ценности": фанаты Атлетико объяснили, почему против подписания Роналду

В последнее время стало все больше появляться слухи, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может сменить Манчестер Юнайтед на Атлетико. Однако болельщики мадридского клуба против такого трансфера.

Болельщики Атлетико не желают видеть Роналду в команде

Болельщики Атлетико выступили против подписания звездного форварда. Они аргументировали свое решение.

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"Учитывая вероятность того, что подписание Криштиану Роналду является чем-то большим, чем просто слухи, мы выражаем наше категорическое несогласие с гипотетическим включением его в наш клуб, о чем мы уже публично заявили 19 июля.

Вышеупомянутый игрок представляет противоположность ценностям, составляющим признаки идентичности нашего клуба. Это усилия, щедрость, простота и скромность тех, кто защищает наши ценности", – сообщают фанаты мадридского клуба.

В заявлении поклонников говорится, что даже если португальский футболист поможет команде завоевать новые титулы, все равно они будут против его подписания.

Даже в том маловероятном случае, когда такой игрок, находящийся в откровенном упадке, как Криштиану Роналду, сможет помочь нам завоевать титул, мы не примем это подписание. Чувство причастности к Атлетико, к его несчастью, не является чем-то, что доступно ему. Поэтому он никогда не сможет получить нашу приверженность или признание. Поэтому мы просим клуб отклонить его возможное подписание, если такое когда-то рассматривалось,

– говорится в заявлении Международного союза клубов болельщиков Атлетико.

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