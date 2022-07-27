Болельщики Атлетико не желают видеть Роналду в команде
Болельщики Атлетико выступили против подписания звездного форварда. Они аргументировали свое решение.
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"Учитывая вероятность того, что подписание Криштиану Роналду является чем-то большим, чем просто слухи, мы выражаем наше категорическое несогласие с гипотетическим включением его в наш клуб, о чем мы уже публично заявили 19 июля.
Вышеупомянутый игрок представляет противоположность ценностям, составляющим признаки идентичности нашего клуба. Это усилия, щедрость, простота и скромность тех, кто защищает наши ценности", – сообщают фанаты мадридского клуба.
В заявлении поклонников говорится, что даже если португальский футболист поможет команде завоевать новые титулы, все равно они будут против его подписания.
Даже в том маловероятном случае, когда такой игрок, находящийся в откровенном упадке, как Криштиану Роналду, сможет помочь нам завоевать титул, мы не примем это подписание. Чувство причастности к Атлетико, к его несчастью, не является чем-то, что доступно ему. Поэтому он никогда не сможет получить нашу приверженность или признание. Поэтому мы просим клуб отклонить его возможное подписание, если такое когда-то рассматривалось,
– говорится в заявлении Международного союза клубов болельщиков Атлетико.
Почему Роналду хочет оставить МЮ
- Португалец намерен покинуть МЮ, поскольку он хочет играть в Лиге чемпионов. Отмечают, что топовые клубы уже отказались от трансфера Роналду, потому что желает получать 475 000 фунтов стерлингов в неделю.
- Роналду выступает за МЮ с августа 2021 г., он перешел из Ювентуса за 15 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Роналду провел 38 матчей в составе "красных дьяволов" во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевых передачи.
- Контракт Роналду с "красными дьяволами" истекает в 2023 году.