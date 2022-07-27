Болельщики Атлетико не желают видеть Роналду в команде

Болельщики Атлетико выступили против подписания звездного форварда. Они аргументировали свое решение.

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"Учитывая вероятность того, что подписание Криштиану Роналду является чем-то большим, чем просто слухи, мы выражаем наше категорическое несогласие с гипотетическим включением его в наш клуб, о чем мы уже публично заявили 19 июля.

Вышеупомянутый игрок представляет противоположность ценностям, составляющим признаки идентичности нашего клуба. Это усилия, щедрость, простота и скромность тех, кто защищает наши ценности", – сообщают фанаты мадридского клуба.

В заявлении поклонников говорится, что даже если португальский футболист поможет команде завоевать новые титулы, все равно они будут против его подписания.

Даже в том маловероятном случае, когда такой игрок, находящийся в откровенном упадке, как Криштиану Роналду, сможет помочь нам завоевать титул, мы не примем это подписание. Чувство причастности к Атлетико, к его несчастью, не является чем-то, что доступно ему. Поэтому он никогда не сможет получить нашу приверженность или признание. Поэтому мы просим клуб отклонить его возможное подписание, если такое когда-то рассматривалось,

– говорится в заявлении Международного союза клубов болельщиков Атлетико.

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