Фанаты Атлетико желали смерти Куртуа во время мадридского дерби: скандальное видео

В воскресенье, 29 сентября, в Мадриде на "Ванда Метрополитано" состоялось принципиальное противостояние двух столичных клубов Испании, а именно Атлетико и Реала. Болельщики "матрасников" отличились своим поведением.

На 64-й минуте мадридского дерби в составе "сливочных" отметился голом Эдер Милитао. После чего фанаты "кольчонерос" с трибун начали забрасывать Тибо Куртуа различными предметами и выкрикивать оскорбления в сторону Винисиуса Жуниора, об этом сообщает Marca.

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Ужасное поведение фанатов Атлетико

Голкипер мадридского Реала после забитого мяча показал жест руками болельщикам "матрасников" и начал что-то выкрикивать в их сторону. Фанаты Атлетико не оценили такого поведения бельгийца и начали забрасывать его различными предметами.

Кроме этого, фанаты "матрасников" начали скандировать "Куртуа, умри". Главный арбитр матча решил приостановить игру на 68-й минуте и попросил футболистов покинуть поле.

Видео поведения фанатов Атлетико:

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне пытался успокоить разъяренных болельщиков. После 20 минут вынужденного перерыва команды вернулись на поле и продолжили игру.

В итоге мадридское дерби завершилось со счетом 1:1. На последних минутах матча Анхель Корреа спас Атлетико от поражения. Отметим, что впоследствии у Тибо Куртуа возникло подозрение на травму.