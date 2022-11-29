Видел страдания украинцев: выбежавший на поле на ЧМ-2022 парень сделал громкое заявление о войне

Марио Ферри наделал резонанс во время одного из матчей на Мундиале. Он объяснил, почему решил вспомнить Украину на футбольном поле.

28 ноября Португалия обеспечила выход в плей-офф чемпионата мира 2022 года, переиграв Уругвай (2:0). Этот поединок пришлось останавливать из-за выбегания болельщика в поле.

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Им оказался итальянский футболист Марио Ферри. На его футболке были надписи "Save Ukraine" и "Respect for iranian woman", а в руках он держал радужный флаг ЛГБТ-сообщества.

После своего забега игрок сделал заявление на своей странице в инстаграмме. Он объяснил мотивы своего поступка и в очередной раз подчеркнул необходимость спасти Украину от нападения со стороны России.

Я назову это последним танцем. Моим последним выбеганием на футбольное поле я хотел послать важные для меня месседжи, с которыми прожил в последние месяцы. Месседж для Ирана, где мои друзья страдают, где женщины не уважают. Мир должен измениться. Мы можем сделать это вместе сильными жестами, идущими от сердца, с отвагой.

ФИФА запретила капитанские повязки с радугой и флаги за права человека на трибунах. Они заблокировали всех, кроме меня. Как Робин Гуд 2.0, я нес послание народу. Мы хотим свободного мира, уважающего все расы и все идеи.

Спасите Украину. Я был месяц на войне в Киеве добровольцем и видел страдание этих людей. Мы хотим мира в Украине. Слава Украине. Спасибо за все сообщения любви, которые приходят ко мне со всего мира, Ирана и Украины. Нарушение правил, если вы делаете это ради хороших целей, никогда не будет преступлением,

– написал Ферри.

Важно отметить, что в марте Марио прибыл в Польшу и помогал эвакуировать украинцев через кордн. Активист рассказывал, что почувствовал необходимость действовать и помогать украинцам.

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Позже он прибыл в Киев и посетил освобожденные от оккупации пригороды столицы. Также на своей руке итальянец набил татуировку с гербом Украины.