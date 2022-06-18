"Более двух месяцев с ним нет связи": у защитника Динамо исчез брат в блокадном Мариуполе

Центральный защитник Динамо Никита Бурда вернулся в Киев, где вместе с командой начинает подготовку к новому сезону. Футболист рассказал историю о своем пропавшем без вести двоюродном брате.

Бурда: Уже застал воздушные тревоги

Центрбек рассказал о своем первом дне после возвращения в столицу Украины. Никита Бурда признался, что почувствовал волнение, услышав сигнал о воздушной тревоге.

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Однако футболист Динамо рад вернуться домой хотя бы на несколько дней.

"Я вернулся в Киев вчера и уже застал воздушные тревоги. Первый раз было неловко, по телу пошел мандраж. Но очень скучал по дому, поэтому вернуться все равно приятно. Это лучшее место в мире, несмотря на любые тревоги. Лучше быть дома", – сказал Бурда.

Бурда вместе с командой до 22 июня будет тренироваться в Киеве, а затем Динамо уезжает в Румынию, где уже через два дня улетит в Швейцарию. Там динамовцы ждет два благотворительных матча против местных клубов.

Не знает, что с его двоюродным братом

Футболисту после 24 февраля удалось вывести семью в более безопасное место. Однако не вся динамовская семья смогла не пострадать от "русского мира". У Бурды оборвалась связь с двоюродным братом, находившимся в Мариуполе.

Большая часть моей семьи в безопасности. Кроме моего двоюродного брата в Мариуполе. Более двух месяцев с ним нет связи, он считается пропавшим без вести,

– рассказал защитник.

К сожалению, кафиры превратили этот красивый украинский город в руину и оборвали жизнь тысячи украинцев.

27-летний Никита Бурда не провел ни одного матча по футболке Динамо в сезоне-2021/2022.